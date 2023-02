Incidente ad Eboli, ragazzina investita da una moto

Tensione, in serata, ad Eboli, dove una ragazzina è stata investita da una moto, in piazza della Repubblica. Pare che il centauro abbia perso il controllo della guida a causa della presenza di olio sull'asfalto.

I soccorsi

La minore è stata soccorsa dai sanitari e condotta in ospedale per accertamenti. Sul posto, la Polizia Municipale per i rilievi del caso: si indaga.