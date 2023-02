Incidente ad Eboli, auto sbanda e finisce contro un'impalcatura: ferita donna con figlia e nipotina

Si è temuto il peggio, ieri pomeriggio, ad Eboli, dove un'automobile guidata da una donna si è schiantata contro l'impalcatura di un palazzo ed alcune vetture parcheggiate al Rione Paterno.

I soccorsi

Nel violento impatto è rimasta ferita la conducente insieme alla figlia di 13 annni e alla nipotina che erano con lei a bordo. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che le hanno condotte in ospedale per le ferite riportate. Per fortuna, le loro condizioni di salute non sono gravi. Su quanto accaduto sono in corso accertamenti da parte dei vigili urbani.