Incidente sulla statale 18, ad Eboli: ciclista investito da un'auto

Ennesimo incidente lungo la statale 18, ad Eboli. Per cause da accertare, un ciclista è stato travolto da un’auto.

Gli accertamenti

Sul posto, i sanitari del 118 che hanno condotto il malcapitato in ospedale: gravi le ferite riportate. Il ciclista è ricoverato in ospedale, mentre indagano le forze dell'ordine per ricostruire la dinamica e le cause del sinistro.