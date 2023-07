Incidente fatale ad Eboli, mentre si recano in ospedale: morti un'anziana e una coppia

Sangue sull'asfalto, alle prime luci dell’alba, sulla SS18, ad Eboli. Per cause da accertare, infatti, presso la rotatoria in zona Cioffi, un'Audi ha sfondato il guardrail e si è ribaltata più volte, finendo nel piazzale adiacente. Purtroppo, sia il conducente che le due persone a bordo hanno perso la vita a causa del tremendo impatto. Le vittime, originarie del napoletano ma residenti ad Agropoli, sono il 67enne Aniello Rozza e la 65enne Virgilia Iovino, marito e moglie, e l’anziana madre 92enne della donna, Santina De Riggi. Pare si stessero recando tutti e 3 in ospedale per un malore accusato dalla suocera del conducente, ma, purtroppo, al nosocomio non sono mai arrivati.

L'intervento

Sul posto, i vigili del fuoco, i sanitari della Croce Verde di Battipaglia e del Vopi di Pontecagnano, il personale Anas e i Carabinieri di Eboli per la gestione della viabilità e gli accertamenti della dinamica e la ditta incaricata alla pulizia del piano viabile per il ripristino della transitabilità in piena sicurezza. Accertamenti in corso.