Incidente stradale a Castel San Giorgio: traffico bloccato sull'A30

Un grave incidente stradale si è verificato oggi pomeriggio sulla corsia Nord dell’Autostrada A30 Salerno-Caserta, nei pressi di Castel San Giorgio.

I dettagli

Sotto la galleria Santa Maria a Castello, per cause da accertare, c'è stato un maxi tamponamento a catena: coinvolti una decina di veicoli. Diverse persone sono rimaste ferite. Ci sono chilometri di coda, almeno 7. Gli automobilisti che procedono in direzione Caserta possono uscire a Castel San Giorgio e seguire le indicazioni per Nocera Inferiore, percorrendo la SR 266, poi possono rientrare in autostrada al casello di Nocera-Pagani. L'alternativa è imboccare la deviazione verso l’A16 percorrendo il raccordo Salerno-Avellino fino ad Avellino Est, direzione Napoli. Tre chilometri di coda, invece, per i veicoli in direzione Salerno, tra Sarno ew Castel San Giorgio.