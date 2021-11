Brutto incidente a Fisciano: in via Consortile, per cause da accertare, si è verificato un frontale tra 2 auto, come riporta Zerottonove. Sul posto, sono intervenuti i sanitari del 118: di un ferito, il bilancio del sinistro. Il malcapitato è stato condotto in ospedale.

I rilievi del caso sono stati affidati alla Polizia Municipale.