Incidente sul raccordo, all'entrata di Fisciano: giovane in ospedale

Brutto incidente, nel pomeriggio, in autostrada: per cause da accertare, un'auto si è ribaltata all’ingresso di Fisciano, direzione sud.

Gli accertamenti

La vittima era alla guida di una Lancia Y ed è stata prontamente soccorsa da un’ambulanza. Per la malcapitata, come riporta Zerottonove, un trauma cervicale: è stata condotta al Ruggi per le cure del caso. Si indaga, dunque, per ricostruire l'esatta dinamica e le cause del sinistro, il secondo della giornata.