Incidente tra la provincia di Salerno e l'Irpinia, auto sbanda e si ribalta: muore 33enne

Un uomo di 33 anni è morto in un incidente stradale verificatosi sulla Fondo Valle Sele, la statale che collega la provincia di Salerno all'Alta Irpinia, nel territorio del comune irpino di Calabritto. La vittima, Denny Di Masi, residente a Caposele (Avellino), dove viveva con la famiglia, era diretta a Lioni dove lavorava.

La dinamica

Secondo una prima ricostruzione - riportano i colleghi di Avellinotoday - l'auto avrebbe sbandato in una semicurva prima di schiantarsi contro le barriere di protezione di un viadotto. L'uomo è stato sbalzato fuori dell'abitacolo ed è precipitato per trenta metri nel vuoto mentre l'auto è rimasta in bilico sul viadotto. Sul posto i Vigili del Fuoco dei distaccamenti di Lioni e Montella e i carabinieri delle Stazioni di Senerchia, Calabritto e Montella. Il corpo senza vita dell'uomo è stato recuperato all'alba.