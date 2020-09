Incidente sulla Fondo Valle Sele: non ce l'ha fatta l'ex vicesindaco di Laviano

Dramma nel salernitano. Il cuore di Raffaele Cifrodelli, ex vicesindaco e imprenditore di Laviano, ha smesso di battere presso l'ospedale di Oliveto Citra, dove era stato ricoverato a seguito di un incidente stradale avvenuto martedì sera.

Come riporta Ondanews, il sinistro si era verificato sulla Fondo Valle Sele tra gli svincoli di Laviano e Calabritto, nell’avellinese: la Mercedes guidata dal 72enne e una Land Rover si erano scontrate frontalmente. La Mercedes è poi finita contro un muro. Ad avere la peggio, il 72enne subito ricoverato in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione: purtroppo non ce l'ha fatta. Indagano i carabinieri per risalire alla dinamica esatta e alle cause del sinistro.