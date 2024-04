Incidente a Roccadaspide, auto sbanda e si ribalta: ferito un giovane

Paura, oggi, a Roccadaspide, dove un’auto si è improvvisamente ribaltata mentre percorreva una strada in località Fonte. Nel violento impatto è rimasto ferito il giovane conducente che, però, non ha riportato gravi conseguenze. A soccorrerlo per primo è stato l’assessore comunale di Roccadaspide Giuseppe Iuliano e poi la Polizia Locale.