Brutto incidente stradale nella notte appena trascorsa, in via Wenner, a Fratte. Un automobilista, per cause da accertare, ha perso il controllo della guida e la vettura si è ribaltata: sul posto, i sanitari e i vigili del fuoco.

Accertamenti in corso, dunque, per ricostruire l'esatta dinamica e la causa del sinistro.