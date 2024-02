Incidente a Fratte: centauro in ospedale, caccia alla presunta auto pirata

Brutto incidente, stasera, nel quartiere Fratte di Salerno. Per cause da accertare, una moto è sbandata finendo sull'asfalto, pare dopo essere stata tamponata da un'auto pirata che non si sarebbe fermata a prestare soccorso dopo l'impatto. Indagano, dunque, le forze dell'ordine, per risalire all'esatta dinamica e alle cause del sinistro.

L'intervento

Sul posto, anche i sanitari del 118 che hanno condotto il centauro in ospedale, nonchè Strade Sicure per il ripristino della viabilità.