Incidente in Tangenziale, all'uscita di Fratte: due persone ferite, si indaga

Brutto incidente, quello registrato nelle ultime ore nei pressi dell’uscita Fratte della tangenziale di Salerno: per cause da accertare, una vettura è sbandata finendo fuori dalla carreggiata.

Le indagini

A bordo, due persone che sono state trasportate all'ospedale Ruggi di Salerno per le cure del caso. Accertamenti in corso, per risalire alla dinamica e alle cause del sinistro.