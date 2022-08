Brutto incidente, in serata, in via Dei Greci, a Fratte. Per cause da accertare, tre auto si sono scontrate.

L'intervento

Sul posto, oltre alle forze dell'ordine, i sanitari del 118 per soccorrere i malcapitati coinvolti nel sinistro. Si indaga per ricostruire l'esatta dinamica e le cause del sinistro. Nessuna gravissima conseguenza.