Incidente sull'A2, all'altezza di Fratte: moto contro il guardrail

Brutto incidente lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo, all’altezza dello svincolo Fratte, ieri: per cause da accertare, una moto è finita contro il guardrail.

La ricostruzione

Sul posto, a soccorrere il centauro, i sanitari del 118 che lo hanno condotto in ospedale per le cure del caso. Indaga la Polizia Stradale per ricostruire le cause del sinistro.