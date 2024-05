Incidente in autostrada, all'altezza di Fratte: ferito un 30enne un 30enne

Brutto incidente in autostrada, questa sera, in direzione Salerno, all'altezza dell'uscita di Fratte.

Per cause da accertare, due veicoli si sono violentemente scontrati. Ad avere la peggio, un giovane di 30 anni condotto in ospedale in codice rosso dai volontari del Vopi, intervenuti con ambulanza e auto medica. Sul posto, anche i vigili del fuoco e la Polizia Stradale: indagini in corso, dunque, per ricostruire la dinamica e le cause del sinistro.