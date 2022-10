Incidente ad Altavilla: auto travolge due ciclisti, uno è grave

Tragedia sfiorata, la scorsa notte, lungo la strada provinciale che attraversa la frazione Cerrelli ad Altavilla Silentina, dove un’automobile ha travolto due uomini di nazionalità indiana mentre erano in sella alle loro biciclette.

I soccorsi

Entrambi, a seguito dell’impatto, sono caduti rovinosamente sull’asfalto facendo un volo di diversi metri e riportando varie ferite: uno di loro, inoltre, è stato ricoverato in ospedale anche per un grave trauma cranico. La vettura che ha investito i ciclisti è stata sottoposa a sequestro dai carabinieri, che, dopo i primi rilievi sul luogo dell’incidente, hanno avviato le indagini per accertarne dinamica e responsabilità.