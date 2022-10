Incidente frontale tra due auto a Tramonti: coppia finisce in ospedale

Paura, ieri sera, nella frazione di Cesarano a Tramonti, dove due automobili (Fiat Bravo e Jeep Wrangler), provenienti da direzioni opposte, si sono scontrate per cause in corso di accertamento.

I soccorsi

Nel violento impatto è rimasta ferita una coppia, che era a bordo della Jeep Wrangler. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno trasportato i due feriti al presidio ospedaliero di Castiglione di Ravello. Quasi del tutto illeso, invece, il giovane alla guida della Fiat Bravo. Su dinamica e responsabilità del sinistro indagano i carabinieri.