Incidente a Capaccio Paestum, bambino di 5 anni investito da un'auto

Dramma sfiorato, a Capaccio Paestum, dove un bambino di 5 anni è stato travolto da un’automobile mentre attraversava la strada con i genitori in località Linora. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che lo hanno trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Battipaglia, dov’è stato preso in cura dal personale sanitario. Le sue condizioni di salute, comunque, non sono gravi.

Le indagini

Su dinamica e responsabilità del sinistro sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri, che hanno ascoltato la testimonianza di chi ha assistito all’investimento e anche quella del conducente della vettura, che si è fermato subito a prestare soccorso.