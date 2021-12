Incidente a Vallo, auto sbanda e finisce fuori strada: grave 42enne

Tragedia sfiorata, la scorsa notte, a Vallo della Lucania, dove un’automobile guidata da un 42enne di Novi Velia, ma originario di Casal Velino, è uscita improvvisamente fuori dalla carreggiata andandosi a schiantare contro un muro. L’incidente è avvenuto, precisamente, lungo la Strada Statale 18 nella frazione Massa.

I soccorsi

Sul posto è giunta un’ambulanza del 118 che ha trasportato il malcapitato all’ospedale “San Luca” dov’è tuttora ricoverato in gravi condizioni a causa delle ferite e dei traumi riportati a seguito del violento impatto. Non è escluso che i medici decidano di trasferirlo in un ospedale specializzato a Napoli. Intanto su quanto accaduto indagano i carabinieri.