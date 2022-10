Incidente a Sassano, donna travolta da un'auto: il conducente si dà alla fuga

Tragedia sfiorata, oggi pomeriggio, a Sassano, dove una donna di Sala Consilina è stata travolta da un’automobile mentre passeggiava lungo la Strada Provinciale che attraversa la frazione Silla. La malcapitata di 63 anni è stata sbalzata dalla vettura, il cui conducente non si è fermato a prestare soccorso.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che l’hanno condotta all’ospedale “Luigi Curto” di Polla dov’è stata presa in cura dai medici. Fortunatamente non è in pericolo di vita. Intanto su quanto accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri che, attraverso la testimonianza della donna e di altri presenti sul lungo dell’incidente, puntano a risalire all’identità del conducente dell’auto.