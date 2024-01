Incidente nel salernitano, auto sbanda e si ribalta: ferita una donna

Paura, questa mattina, a Sala Consilina, dove un’automobile si è ribaltata mentre percorreva la frazione “Trinità”. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che hanno trasportato la conducente all’ospedale “Luigi Curto” a Polla, dov’è stata presa in cura dai medici. Le sue condizioni di salute, comunque, non sono gravi. Su quanto accaduto sono in corso accertamenti da parte della Polstrada.