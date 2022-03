Incidente tra due furgoni e un camion in una galleria a Maiori: uomo in ospedale

Paura, questa mattina, in Costiera Amalfitana, dove tre veicoli si sono scontrati all’imbocco della galleria in località Capodorso a Maiori.

La dinamica

Secondo una prima ricostruzione, un furgone avrebbe effettuato un sorpasso urtando un altro furgone, per poi terminare la sua corsa contro un camion. Nel violento impatto il conducente di uno dei furgoni è rimasto ferito e per questo condotto in ospedale; gli altri conducenti, invece, hanno riportato solo contusioni.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i carabinieri per ricostruire dinamica e responsabilità del sinistro che, in pochi minuti, ha mandato in tilt la circolazione veicolare nella Divina, che è stata gestita dagli agenti della Polizia Municipale.