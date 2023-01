Due incidenti nella notte, auto finisce in un burrone tra Giffoni e San Cipriano

Due incidenti stradali, nella notte appena trascorsa. Per iniziare, a Giffoni Valle Piana, un'auto con tre ragazzi a bordo, probabilmente per l'asfalto reso scivoloso dalla pioggia, è sbandata in curva, finendo contro un muro di contenimento, ma fortunatamente, nessuno è rimasto ferito.

L'altro sinistro

Sempre nella notte, in una stradina che collega Giffoni Sei Casali a San Cipriano Picentino, una vettura, per cause da accertare, è finita in un burrone: sul posto, i vigili del fuoco e i carabinieri, per recuperare il mezzo e ricostruire la dinamica del sinistro. Le persone a bordo della vettura, intanto, sono state soccorse e condotte in ospedale, per le cure del caso.