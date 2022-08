Cane investito da auto a Giffoni Valle Piana: salvato dai vigili del fuoco

Paura, ieri mattina, a Giffoni a Valle Piana, dove un’automobile ha investito accidentalmente un cane lungo la Sp25 (via Valentino Fortunato).

L'intervento dei pompieri

Sul posto è giunta una squadra dei vigili del fuoco che si è trovata di fronte il cane bloccato sotto alla vetture. Per metterlo in salvo hanno dovuto utilizzare tecniche di estricazione con metodi di sollevamento ad aria e divaricazione.Il cane recuperato è stato visitato, successivamente, dal personale dell’Asl veterinaria per le cure e i controlli del caso ed infine affidato ad una struttura idonea.