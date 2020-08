Incidente a Giovi: auto contro deposito di bombole, scoppia un incendio

Drammatico incidente, nel pomeriggio, a Salerno, precisamente a Giovi Casa De Rosa: per cause da accertare, un’auto si è schiantata su alcune abitazioni e un deposito di bombole del gas. Per l'impatto, purtroppo, si è verificata un'esplosione che ha distrutto il veicolo, danneggiando anche la casa.

L'intervento

Sul posto, i vigili del fuoco e le ambulanze del 118 per i soccorsi: accertamenti in corso.