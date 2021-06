"Ho provocato io l'incidente": ma alla guida c'era il figlio 17enne, due denunce a Sarno

Dal filmato è stato possibile constatare che alla guida della Lancia Musa non era la persona presente in Commissariato, bensì il figlio, 17enne e dunque sprovvisto della patente di guida

Un giovane alla guida senza la patente ha causato un incidente, a Sarno. Ma non l'ha passata liscia: la Polizia del Commissariato di Pubblica Sicurezza è intervenuta per il sinistro con danni a cose, avvenuto in Via Roma, tra una Lancia Musa, una Volkswagen Polo e una Fiat Punto. La Lancia Musa, percorrendo la strada ad elevata velocità, non commisurata alle condizioni di viabilità, di traffico e del manto stradale, bagnato per via delle forti piogge, è impattata contro la Volkswagen Polo, proveniente dal senso di marcia opposto, urtando anche la Fiat Punto parcheggiata su ciglio della strada.

Il fatto

Il conducente, all’arrivo della volante del Commissariato, allertata per l’occasione, si è allontanato dal luogo dello scontro. Successivamente, presso gli uffici di Polizia, si è presentato D. F. , 49enne che ha riferito agli agenti di essere la persona che aveva causato l’incidente e di essersi allontanato per recarsi a casa, al solo scopo di prelevare i documenti dell’auto che non aveva al seguito. Gli agenti, non convinti dalla versione fornita, hanno acquisito le immagini delle telecamere di sicurezza poste sulla strada, estrapolando le riprese relative all’accaduto che mostravano chiaramente la dinamica dell’incidente, nonché i soggetti e i mezzi coinvolti.

Le denunce

Dal filmato è stato possibile constatare che alla guida della Lancia Musa non era la persona presente in Commissariato, bensì il figlio, 17enne e dunque sprovvisto della patente di guida. Il padre del ragazzo, che aveva sostenuto di essere alla guida del veicolo, è stato denunciato per falso, mentre il giovane per guida senza patente. Numerose, inoltre, le violazioni al Codice della Strada contestate che si andranno ad aggiungere a un quadro di condotta illegale già molto grave.