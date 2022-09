Incidente sul raccordo Salerno-Avellino: una persona ferita

Incidente sul raccordo autostradale Salerno-Avellino. Il sinistro, avvenuto per cause ancora in corso di accertamento, ha coinvolto alcune vetture.

I soccorsi

Ad avere la peggio l'occupante di una delle vetture coinvolte, che ha riportato ferite tali da rendere necessario il trasferimento in ospedale. L'uomo è stato trasportato dai volontari del soccorso presso il nosocomio di Mercato San Severino. Sul posto la Polizia Stradale per i rilievi del caso.