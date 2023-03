Finisce fuori strada e si ribalta con l'auto: ferita 21enne

Attimi di paura questa mattina ad Albanella, nella frazione San Nicola. Un'auto, per ragioni ancora in corso di accertamento, si è ribaltata mentre procedeva sull'arteria in questione.

I soccorsi

All'interno dell'abitacolo vi era una 21enne di Roccadaspide, immediatamente soccorsa dall'Associazione Napoli Soccorso e trasportata presso l'ospedale San Luca di Vallo della Lucania, dove si trova attualmente ricoverata non in pericolo di vita. Sul posto anche i carabinieri della locale stazione per i rilievi del caso e per ricostruire la dinamica del sinistro.