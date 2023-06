Incidente sul raccordo Salerno-Avellino: ci sono feriti

Ennesimo incidente stradale sul Raccordo Avellino-Salerno. Il sinistro si è verificato intorno alle 15 all’altezza dello svincolo di Baronissi. Nel violento scontro tra auto sono rimasti lievemente feriti i conducenti.

L'incidente

Sul posto due ambulanze che hanno medicato i feriti e le pattuglie della Polizia stradale per mettere in sicurezza la zona e per i rilievi del caso. Ingenti i danni alle auto coinvolte. Lunghe le code che si sono formate sul tratto autostradale in direzione Salerno.