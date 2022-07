Battipaglia, incidente fra uno scooter ed un'auto: morta 27enne

Una ragazza di 27 anni, Sara Passaro, ha perso la vita a Battipaglia a seguito di un incidente fra il suo scooter e un'auto. Il sinistro è avvenuto in via Paolo Baratta.

La dinamica

Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente. Dai primi rilievi effettuati dalla polizia di Stato del commissariato di Battipaglia sembra che lo scooter della giovane si sia scontrato con una smart in circostanze ancora in corso di accertamento. La salma della 27enne si trova all'ospedale Santa Maria della Speranza in attesa dell'esame esterno.