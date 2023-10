Incidente a Bellizzi: muore una ragazza di 22 anni

Tragedia a Bellizzi. Una ragazza di 22 anni è deceduta a seguito di un incidente avvenuto in via delle industrie poco prima delle ore 11. La giovane si trovava a bordo del suo scooter. Ancora non chiara la dinamica del sinistro, che avrebbe coinvolto altre tre vetture. Sul posto i volontari del 118 che hanno potuto soltanto constatare il decesso della ragazza. Grave un altro ragazzo coinvolto nell’incidente. Indagini in corso da parte dei carabinieri.