Incidente fra auto e scooter: grave 44enne

È grave il 44enne che nella mattinata di ieri è rimasto ferito a seguito di un incidente avvenuto a Campagna. Secondo una prima ricostruzione, lo scooter guidato dall'uomo si sarebbe scontrato in località Quadrivio con un auto che percorreva la Ss 91.

I soccorsi

Immediato l'arrivo dei soccorsi sul posto. L'uomo, che avrebbe sbattuto la testa contro l'asfalto, è stato trasferito presso l'ospedale di Eboli, dove si trova ricoverato in prognosi riservata. Come riportato da Il Mattino, l'auto e lo scooter sono stati posti sotto sequestro. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi del caso e per ricostruire la dinamica del sinistro.