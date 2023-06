È di cinque feriti il bilancio dell'incidente avvenuto in via la Pila a Capaccio Paestum. Il sinistro è avvenuto nella serata di ieri ed ha coinvolto un'auto ed un furgone di un'agenzia funebre. A seguito dell'impatto, come riportato da StileTv, il furgone si è schiantato contro un muro, mentre l'auto ha travolto una recinzione.

I soccorsi

Cinque i feriti, i quattro occupanti dell'auto (tutti di Eboli) e l'operaio dell'agenzia funebre. Ad intervenire sul luogo dell'accaduto gli operatori del 118, che hanno trasportato i malcapitati presso gli ospedali di Battipaglia ed Eboli. Le loro condizioni, per fortuna, sono buone. Sul posto anche i carabinieri di Capaccio Scalo per ricostruire la dinamica del sinistro.