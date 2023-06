Incidente stradale a Castel San Giorgio in via Guerrasio. Due auto si sono scontrate per ragioni ancora in corso di accertamento. Sul posto gli operatori del soccorso, che hanno provveduto a trasportare in ospedale uno dei feriti.

La dinamica

Ad intervenire anche le forze dell'ordine per effettuare i rilievi del caso e ricostruire la dinamica dell'incidente.