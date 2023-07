Un giovane centauro è finito in ospedale dopo lo scontro con un cinghiale avvenuto a San Marco di Castellabate nella serata di ieri.

L'incidente

Il ragazzo, come riportato da StileTv, non è riuscito ad evitare il cinghiale, che ha improvvisamente attraversato la strada. A recarsi sul luogo dell'accaduto gli operatori della Croce Gialla di Agropoli. Il giovane ha riportato diverse escoriazioni, ma per fortuna nulla di grave.