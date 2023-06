Incidente sulla Cilentana, si schianta contro un muro con la sua auto: morto 70enne

Tragedia sulla Cilentana nei pressi dello svincolo di Ceraso. Un 70enne, per ragioni ancora in corso di accertamento, si è schiantato con la sua auto contro un muretto nei pressi dello svincolo di Ceraso. Secondo quanto riporta InfoCilento, non sarebbero coinvolte altre vetture.

I soccorsi

Inutili i soccorsi: lo schianto è stato fatale per l'uomo. Sul posto, oltre a vigili del fuoco, 118 e carabinieri, anche il magistrato di turno.