Incidente frontale sulla strada Cilentana: tre feriti

Ennesimo incidente stradale sulla Cilentana. Il sinistro si è verificato questo pomeriggio fra le uscite di Omignano e Perito.

La dinamica

Due veicoli si sono scontrati frontalmente per dinamiche ancora di accertamento. Lo scontro frontale è stato piuttosto violento. Sul posto gli operatori del soccorso ed i vigili del fuoco, che hanno dovuto estrarre i feriti dagli abitacoli delle due auto. Le loro condizioni non desterebbero preoccupazione. Disagi al traffico in entrambe le corsie per qualche ora.