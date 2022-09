Incidente mortale a Salerno: perde la vita un centauro

Ancora sangue sull'asfalto in città. Per cause da accertare, alle prime luci dell'alba, un centauro di 17 anni, originario di Vietri Sul Mare, ha perso il controllo della sua moto in via Allende schiantandosi contro un palo elettrico. Purtroppo è deceduto. Sul posto, i sanitari dell'Humanitas e le forze dell'ordine per ricostruire la dinamica e le cause del tremendo sinistro.