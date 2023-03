Perde il controllo dell'auto e si schianta contro una ringhiera: ferita una donna

Una donna è rimasta ferita a seguito di un incidente stradale avvenuto questa mattina a Sala Consilina.

La dinamica

La donna, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo della vettura che stava guidando, concludendo la sua corsa contro una ringhiera. Sul posto immediato l'arrivo degli operatori del 118, che hanno condotto la ferita presso l'ospedale di Polla. Ad intervenire anche la polizia locale ed i carabinieri della locale stazione.