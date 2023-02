Incidente a San Leonardo: auto si schianta contro un cartellone pubblicitario

Incidente stradale questo pomeriggio in zona San Leonardo. Due auto si sono scontrate per cause ancora in corso di accertamento. Una delle due ha concluso la sua corsa schiantandosi contro un cartellone pubblicitario.

L'intervento

Sul posto gli agenti della polizia locale di Salerno per ricostruire la dinamica dell'incidente e per effettuare i rilievi del caso.