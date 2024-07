Un giovane di 26 anni di Scala è rimasto ferito in un incidente con il suo scooter mentre rientrava a casa dopo una serata trascorsa con amici ad Amalfi. Il giovane ha perso il controllo del mezzo sul rettilineo noto come "delle castagne" nel comune di Ravello, finendo contro un muro e successivamente sull'asfalto.

L'incidente

Come riporta il Quotidiano della Costiera, un amico della comitiva, che seguiva poco dopo, ha notato l'incidente e ha chiamato i soccorsi. Il giovane è stato trasportato d'urgenza al Pronto Soccorso di Castiglione, dove gli sono state diagnosticate contusioni toraciche, lesioni polmonari e varie escoriazioni. Le sue condizioni non sono gravi, ma sarà trasferito in un altro ospedale per ulteriori accertamenti. I Carabinieri dell'Aliquota Radiomobile, con il supporto dei colleghi della Stazione di Ravello, sono intervenuti sul luogo dell'incidente per effettuare i rilievi necessari a determinare le cause e le responsabilità dell'accaduto. Il giovane è stato sottoposto a esami strumentali e test tossicologici, i cui risultati sono ancora in attesa.