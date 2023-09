Incidente stradale a Santa Cecilia, scontro fra due auto: quattro feriti

È di quattro feriti il bilancio dell'incidente avvenuto questa mattina nei pressi del bivio di Santa Cecilia ad Eboli. Secondo una prima ricostruzione, due auto si sarebbero scontrate per cause ancora in corso di accertamento. Sul posto i carabinieri di Eboli, che hanno effettuato i rilievi del caso ed avviato le indagini per ricostruire la dinamica del sinistro. A trasportare in ospedale i feriti gli operatori del Vopi, intervenuti sul luogo dell'accaduto con tre ambulanze.