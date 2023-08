Incidente sull'Autostrada del Mediterraneo: quattro persone ferite

Incidente sull'autostrada A2 del Mediterraneo all'altezza dell'uscita di Campagna. Per cause ancora in corso di accertamento due auto si sono scontrate. Una delle due, a seguito dell'impatto, si è ribaltata.

I soccorsi

Quattro in tutto le persone ferite, per fortuna in maniera non grave. Sul posto gli operatori del soccorso del VoPI e la polizia stradale, che ha effettuato i rilievi del caso per stabilire l'esatta dinamica del sinistro.