Incidente in Molise: muore 74enne di Vietri sul Mare

Tragedia a Sesto Campano, in provincia di Isernia. Un 74enne originario di Vietri sul Mare è morto a seguito di un incidente stradale che si è verificato nel primo pomeriggio di oggi sulla statale 85 Venafrana.

L'incidente

Lo schianto violentissimo si è verificato tra due auto e un mezzo pesante. La vittima, Antonio Giordano, viaggiava a bordo di una Hyundai. Illeso, invece, l'automobilista a bordo dell'altra vettura coinvolta, una Fiat 500. Sembra che il pensionato fosse arrivato in Molise per andare a trovare il figlio infermiere. L'arteria è stata chiusa per un tratto. Sono intervenuti i carabinieri, i sanitari del 118, i vigili del fuoco e personale Anas.