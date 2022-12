Incidente a Torrione, perde il controllo dell'auto e si schianta contro la ringhiera

Incidente questa mattina sulla lungomare di Salerno nei pressi della Carnale. Un'auto si è schiantata contro la ringhiera che separa il marciapiede dai campi da tennis di Torrione.

La dinamica

Il conducente dell'auto avrebbe perso il controllo del mezzo ed avrebbe urtato un'altra vettura prima di schiantarsi contro la ringhiera. Per fortuna nessuna persona risulta ferita in maniera grave. Sul posto, oltre agli operatori del soccorso, i vigili del fuoco e la polizia locale per la messa in sicurezza della zona.