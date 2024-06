Incidente tra auto e moto a Battipaglia: grave un giovane centauro

Paura, intorno alle 12, a Battipaglia, dove si è verificato un incidente stradale tra una moto e un’auto per cause in corso di accertamento. Il violento impatto è avvenuto in via Serroni Alto.

I soccorsi

Ad avere la peggio il giovane centauro che ha riportato una ferita alla gamba con varie escoriazioni, il quale è stato soccorso da un’auto medica del Vopi e dai sanitari della Croce Verde che lo hanno condotto in codice rosso all’ospedale “Santa Maria della Speranza” dov’è tuttora ricoverato.