Incidente tra auto e moto a Pagani: giovane in ospedale

Paura, oggi, a Pagani, dove un’auto e una moto si sono scontrate in via Cesarano, all’incrocio con via Barbazzano. Ad avere la peggio il ragazzo di 22 anni che era in sella allo scooter, il quale è caduto rovinosamente sull’asfalto.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno condotto il giovane ferito in ospedale. Per lui, fortunatamente nulla di grave. Su dinamica e responsabilità indagano le forze dell’ordine.