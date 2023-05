Incidente all'uscita dell'autostrada: due feriti

È di due feriti il bilancio dell'incidente avvenuto nei pressi dell'uscita di San Mango Piemonte dell'autostrada A2 Salerno-Reggio Calabria. Per ragioni ancora in corso di accertamento, una smart è stata centrata da un'Audi.

I soccorsi

Ad avere la peggio gli occupanti della Smart, una coppia di fidanzati. Entrambi, infatti, sono stati trasportati all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno per via delle ferite riportate. Le loro condizioni, però, non sono gravi. Sul posto le forze dell'ordine per i rilievi del caso e per ricostruire la dinamica del sinistro.