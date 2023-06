È di sei feriti il bilancio dell'incidente avvenuto oggi pomeriggio a Vallo della Lucania. Il sinistro fra due auto si è verificato fra Vallo e Pattano.

L'incidente

In corso di accertamento la dinamica che ha portato le due auto a scontrarsi frontalmente. I sei feriti, di cui quattro bambini, sono stati trasportati in ospedale per le cure del caso. Nessuno di loro è in gravi condizioni.